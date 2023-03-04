Водитель «Газона», упавший с эстакады, в тяжелом состоянии. Подробности ДТП на КАД

Водитель грузового автомобиля, упавший с эстакады КАД на Пулковское шоссе 4 марта, госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По информации пресс-службы, 37-летний мужчина за рулем «Газона Некст», перестраиваясь, не уступил дорогу «Сузуки Свифт» под управлением 60-летнего водителя. В результате «Сузуки» перевернулась, а грузовик наехал на ограждение, после чего водитель выпал из кабины вниз.
Авария, напомним, произошла на 68-м километре внутреннего кольца КАД. Водитель «Сузуки» в ДТП не пострадал. «Фонтанка» публиковала фото и видео с места происшествия.