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    Водитель «Газона», упавший с эстакады, в тяжелом состоянии. Подробности ДТП на КАД

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    Водитель грузового автомобиля, упавший с эстакады КАД на Пулковское шоссе 4 марта, госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    По информации пресс-службы, 37-летний мужчина за рулем «Газона Некст», перестраиваясь, не уступил дорогу «Сузуки Свифт» под управлением 60-летнего водителя. В результате «Сузуки» перевернулась, а грузовик наехал на ограждение, после чего водитель выпал из кабины вниз.

    Авария, напомним, произошла на 68-м километре внутреннего кольца КАД. Водитель «Сузуки» в ДТП не пострадал. «Фонтанка» публиковала фото и видео с места происшествия.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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