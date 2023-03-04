    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, с-в

    742мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.05

    В Таджикистане случилось землетрясение

    5094
    6 комментариев

    Землетрясение магнитудой 4 произошло утром 4 марта на востоке Таджикистана, в Горно-Бадахшанской автономной области, передаёт РИА Новости со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям страны.

    «Эпицентр подземного толчка, произошедшего в 05:23 местного времени, находился в 370 километрах юго-восточнее Душанбе, в 97 километрах восточнее Сарезского озера», — рассказала пресс-секретарь комитета Умеда Юсуфи.

    Разрушений и пострадавших не зафиксировано. В Мургабе магнитуда толчка составила 3 балла.

    Землетрясения вызывают повышенное волнение после трагедии в Турции. 6 февраля в провинции Кахраманмараш произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7. Погибли более 45 тысяч человек. 20 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4. 27 февраля в Малатье случилось еще одно смертоносное землетрясение — магнитудой 5,6. В общей сложности отмечено более 11 тысяч афтершоков.

    В ночь на 2 марта землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии. В тот же день у берегов Курил — два по 5 баллов. Нидерландский исследователь Франк Хугербитс, который, как считается, предсказал трагедию в Турции, предупредил о новом крупном землетрясении. Правда, сейсмологи с ним не согласны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Землетрясение
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close