В Таджикистане случилось землетрясение

Землетрясение магнитудой 4 произошло утром 4 марта на востоке Таджикистана, в Горно-Бадахшанской автономной области, передаёт РИА Новости со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям страны.
«Эпицентр подземного толчка, произошедшего в 05:23 местного времени, находился в 370 километрах юго-восточнее Душанбе, в 97 километрах восточнее Сарезского озера», — рассказала пресс-секретарь комитета Умеда Юсуфи.
Разрушений и пострадавших не зафиксировано. В Мургабе магнитуда толчка составила 3 балла.
Землетрясения вызывают повышенное волнение после трагедии в Турции. 6 февраля в провинции Кахраманмараш произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7. Погибли более 45 тысяч человек. 20 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4. 27 февраля в Малатье случилось еще одно смертоносное землетрясение — магнитудой 5,6. В общей сложности отмечено более 11 тысяч афтершоков.
В ночь на 2 марта землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии. В тот же день у берегов Курил — два по 5 баллов. Нидерландский исследователь Франк Хугербитс, который, как считается, предсказал трагедию в Турции, предупредил о новом крупном землетрясении. Правда, сейсмологи с ним не согласны.