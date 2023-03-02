У Курил произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,0

Два довольно крупных землетрясения случилось 2 марта в акватории Тихого океана у Курильских островов. Оба — магнитудой 5,0, сообщает РИА Новости со ссылкой на островной филиал Единой геофизической службы РАН.



Первое землетрясение зарегистрировано в 06:29 по местному времени (22:29 мск среды), второе — в 17:14 (09:14 мск). Эпицентр первого располагался в 183 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, очаг — на глубине 33 километра. Второго — в 60 километрах южнее села Малокурильского на острове Шикотан, на глубине 63 километра. Толчки от второго ощущали жители Малокурильского и острова Кунашир. Вчера на Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра. Почти весь Сахалин отнесен к девятибалльной зоне.