У Курил произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,0

Два довольно крупных землетрясения случилось
Первое землетрясение зарегистрировано в 06:29 по местному времени (22:29 мск среды), второе — в 17:14 (09:14 мск). Эпицентр первого располагался в 183 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, очаг — на глубине 33 километра. Второго — в 60 километрах южнее села Малокурильского на острове Шикотан, на глубине 63 километра. Толчки от второго ощущали жители Малокурильского и острова Кунашир. Вчера на Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра. Почти весь Сахалин отнесен к девятибалльной зоне.
В ночь на 2 марта землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии.
Нидерландский исследователь Франк Хугербитс, который, как считается, предсказал трагедию в Турции, предупредил о новом крупном землетрясении. По его словам, оно может произойти в марте, в том числе в районе Камчатки, Курильских островов, Японии, Филиппин. Впрочем, не все с ним согласны. Как пишет РИА Новости, Хугербитс не профессионал, а так называемый гражданский ученый, он признаёт, что у него нет глубоких познаний в геологии и геофизике, научных работ по сейсмологии. Землетрясения он предсказывает, анализируя движение небесных тел Солнечной системы. Заместитель директора Института физики Земли РАН Рубен Татевосян отмечает, что хотя небесные тела действительно вызывают приливы, их силы слишком малы по сравнению с теми, которые есть непосредственно в земном шаре, и прогнозы Хугербитса нельзя признать обоснованными.
«Специалисты обсуждают, может ли эта небольшая прибавка произвести эффект некоего триггера, стать пусковым механизмом для больших событий. Но до сих пор статистически значимо доказать это никому не удавалось», — подчеркивает Татевосян.