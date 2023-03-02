У берегов Индонезии случилось землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии, передаёт 2 марта РИА Новости со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).



Толчки зафиксированы в среду в 23:05 по времени UTC (2:05 мск). Эпицентр располагался в 88 километрах к юго-востоку от города Паданг на глубине 47 километров. Информации о том, есть ли разрушения и пострадавшие, не поступало.



6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7, а затем ещё несколько сильных толчков. Погибли более 45 тысяч человек. Предсказавший катастрофу в Турции сейсмолог предупредил, что в марте может быть новое крупное землетрясение, в том числе на территории России.