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    Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 45 тысяч

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    Число погибших в результате землетрясений в Кахраманмараше, по данным турецкого управления по ЧС AFAD, достигло 45 тысяч 89 человек. После первого землетрясения магнитудой 7,7 зафиксировано более 11 тысяч афтершоков. Об этом 1 марта сообщает TRT Haber.

    Эти более 45 тысяч погибших — из регионов Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурф, Диярбакыр, Адан, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. Жертвы, напомним, есть и в Сирии.

    В Турции из пострадавших районов эвакуированы 1 миллион 971 тысяча 589 граждан. В 332 точках в 11 провинциях установлены палаточные городки — всего 356 тысяч 419 палаток и 8 тысяч 530 контейнеров.

    6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7. 20 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4. 27 февраля в Малатье случилось ещё одно смертоносное землетрясение — магнитудой 5,6.

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