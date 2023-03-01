Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 45 тысяч

Число погибших в результате землетрясений в Кахраманмараше, по данным турецкого управления по ЧС AFAD, достигло 45 тысяч 89 человек. После первого землетрясения магнитудой 7,7 зафиксировано более 11 тысяч афтершоков. Об этом 1 марта сообщает TRT Haber.



Эти более 45 тысяч погибших — из регионов Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурф, Диярбакыр, Адан, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. Жертвы, напомним, есть и в Сирии.



В Турции из пострадавших районов эвакуированы 1 миллион 971 тысяча 589 граждан. В 332 точках в 11 провинциях установлены палаточные городки — всего 356 тысяч 419 палаток и 8 тысяч 530 контейнеров.

