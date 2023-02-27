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    В Турции новое землетрясение. Разрушены дома, есть жертва и пострадавшие

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    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 27 февраля в 12:04 в Турции в районе Ешилюрт в Малатье. Как минимум один человек погиб, 69 госпитализированы. Об этом сообщают TRT Haber и Haberturk.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.trthaber.com/haber/gundem/malatyada-56-buyuklugunde-deprem-749276.html" class="io-leave-page _" target="_blank">TRT Haber</a>
    Скриншот с сайта TRT Haber
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    Эпицентр залегал на глубине 6,97 километра. Толчки ощущались в соседних регионах, среди людей началась паника. В городе обрушились некоторые здания, в частности поврежденные в результате предыдущих землетрясений. На место уже отправились поисково-спасательные отряды. Вход в поврежденные сооружения в этом районе строго запрещен.

    До этого землетрясение силой 4,9 балла произошло в 05:51 в районе Гёльбаши города Адыяман на глубине 5,4 километра. О повреждениях не сообщается.

    Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Толчки ощущались в 10 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число погибших превысило 45 тысяч. 20 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два новых подземных толчка магнитудой 6,4 и 5,8.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.trthaber.com/haber/gundem/malatyada-56-buyuklugunde-deprem-749276.html" class="io-leave-page _" target="_blank">TRT Haber</a>
    Скриншот с сайта TRT Haber

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