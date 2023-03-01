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    Предсказавший катастрофу в Турции сейсмолог предупредил о новом крупном землетрясении в марте. Оно может затронуть Россию

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    Нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший недавние подземные толчки в Турции и Сирии, предупредил о новом крупном землетрясении в марте. Прогноз специалиста появился на сайте научной организации Solar System Geometry Survey (SSGEOS).

    По словам Хугербитса, сильная сейсмическая активность или даже «мегаземлетрясение» может произойти 3–4 марта и/или 6–7 марта. Природное явление, вероятно, затронет Камчатку, Курильские острова, Японию, Филиппины и другие территории.

    «Первая неделя марта будет очень критической. Мы можем стать свидетелями большого сейсмического события», — заявил он.

    За три дня до первых подземных толчков в Турции, 3 февраля, Хугербитс написал в своих социальных сетях, что рано или поздно в регионе, который он ограничил югом и центральной частью Турции, Иордании, Сирии и Ливана, произойдёт землетрясение магнитудой 7,5.

    Мегаземлетрясение происходит на разрушенных границах плит, когда одна тектоническая плита этой зоны сталкивается с другой. Оно имеет магнитуду выше девяти и относится к самым мощным на планете.

    Напомним, что после серии подземных толчков, начавшихся в Турции 6 февраля, погибли более 45 тысяч человек.

    6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7. 20 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4. 27 февраля в Малатье случилось ещё одно смертоносное землетрясение — магнитудой 5,6.

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