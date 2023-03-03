В Петербурге мужчина нёс по улице тело 18-летней девушки с перевязанными руками

В Московском районе Петербурга рано утром в пятницу нашли тело 18-летней москвички, чьи руки были перевязаны верёвкой. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 марта.
По предварительным данным, на перекрёстке Свеаборгской и Кузнецовской улиц её мог оставить 37-летний мужчина. Оба отдыхали с наркотиками в квартире неподалёку, и, вероятно, у подруги случилась передозировка. Девушка страдала от проблем с сердцем.
Её приятель посчитал правильным вынести тело на улицу. Он перевязал руки приятельницы верёвкой — для удобства — и поволок её по двору. Это зафиксировали уличные камеры.
«Фонтанка.ру»
По информации «Фонтанки», девушка могла скончаться от сердечной недостаточности.