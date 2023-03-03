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    В Петербурге мужчина нёс по улице тело 18-летней девушки с перевязанными руками

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    В Московском районе Петербурга рано утром в пятницу нашли тело 18-летней москвички, чьи руки были перевязаны верёвкой. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 марта.

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    По предварительным данным, на перекрёстке Свеаборгской и Кузнецовской улиц её мог оставить 37-летний мужчина. Оба отдыхали с наркотиками в квартире неподалёку, и, вероятно, у подруги случилась передозировка. Девушка страдала от проблем с сердцем.

    Её приятель посчитал правильным вынести тело на улицу. Он перевязал руки приятельницы верёвкой — для удобства — и поволок её по двору. Это зафиксировали уличные камеры.

    «Фонтанка.ру»

    По информации «Фонтанки», девушка могла скончаться от сердечной недостаточности.

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