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    В дом бывшего вице-губернатора Ленобласти Москвина пришли с обысками

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    Следователи областного СК нанесли визит в дом, где вместе с семьей прописан и проживает бывший вице-губернатор региона Михаил Москвин.

    Как сообщает 3 марта издание 47news, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями». До этого давать показания в СК пришлось бывшему главе Дирекции комплексного развития территорий Даниилу Федичеву. Якобы он создал генподрядчика, который получил от региона миллиардные заказы, а потом был продан структурам, связанным с его семьей.

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