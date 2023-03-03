В дом бывшего вице-губернатора Ленобласти Москвина пришли с обысками

Следователи областного СК нанесли визит в дом, где вместе с семьей прописан и проживает бывший вице-губернатор региона Михаил Москвин.
Как сообщает 3 марта издание 47news, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями». До этого давать показания в СК пришлось бывшему главе Дирекции комплексного развития территорий Даниилу Федичеву. Якобы он создал генподрядчика, который получил от региона миллиардные заказы, а потом был продан структурам, связанным с его семьей.