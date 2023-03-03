Так можно или нельзя? Госдума снова обсуждает мобильники в школах

Комитет Госдумы по просвещению разрабатывает проект закона, согласно которому фото- и видеосъемка на уроках в российских школах будет запрещена. Исключение готовы сделать лишь в одном случае. Об этом рассказала глава профильного комитета Ольга Казакова.
«Это, что о запрете фотосъемки, <...> как предложение, которое родилось из обращения педагогов, которые говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением», — заявила она на заседании
Съемки будут разрешены лишь в одном случае: если это необходимо для образовательного процесса.
О запрете телефонов в школах Минпросвещения заявило в августе 2022 года
Тогда глава ведомства Сергей Кравцов выступал на Общероссийском родительском собрании.
«В соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — заявлял министр.
Кравцов подчеркивал: запрет на использование мобильных телефонов распространяется только на время уроков. Тревожных родителей пытались успокоить: общаться можно на переменах, а если вдруг случится нештатная ситуация, родителям сообщат ответственные.
Решение министр объяснял «новыми санитарными правилами»
Позднее с разъяснениями пришлось выступить Роспотребнадзору. В ведомстве рассказали, что никаких новых ограничений не вводится, а нормы действуют уже год и вовсе не касаются полного запрета на мобильники во время уроков.
«СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с
Санитарные правила предполагают запрет на замену мобильным телефоном планшета или компьютера — экран слишком маленький.
На вопрос о том, можно ли приносить на уроки мобильники, в Петербурге отвечал комобраз
Несмотря на локальный запрет в ряде школ (они закреплены внутренними нормативными актами), петербургским школьникам можно приносить на уроки мобильные телефоны.
Глава комитета по образованию Наталия Путиловская говорила: «Телефоны отбирать на уроках не будут, речи об этом не идет. Мобильный нужен детям для экстренной связи, мало ли что».