Так можно или нельзя? Госдума снова обсуждает мобильники в школах

Комитет Госдумы по просвещению разрабатывает проект закона, согласно которому фото- и видеосъемка на уроках в российских школах будет запрещена. Исключение готовы сделать лишь в одном случае. Об этом рассказала глава профильного комитета Ольга Казакова.



«Это, что о запрете фотосъемки, <...> как предложение, которое родилось из обращения педагогов, которые говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением», — заявила она на заседании 3 марта (цитата по РИА Новости).

Съемки будут разрешены лишь в одном случае: если это необходимо для образовательного процесса.