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    Так можно или нельзя? Госдума снова обсуждает мобильники в школах

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    Комитет Госдумы по просвещению разрабатывает проект закона, согласно которому фото- и видеосъемка на уроках в российских школах будет запрещена. Исключение готовы сделать лишь в одном случае. Об этом рассказала глава профильного комитета Ольга Казакова.

    «Это, что о запрете фотосъемки, <...> как предложение, которое родилось из обращения педагогов, которые говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением», — заявила она на заседании 3 марта (цитата по РИА Новости).

    Съемки будут разрешены лишь в одном случае: если это необходимо для образовательного процесса.

    О запрете телефонов в школах Минпросвещения заявило в августе 2022 года

    Тогда глава ведомства Сергей Кравцов выступал на Общероссийском родительском собрании.

    «В соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — заявлял министр.

    Кравцов подчеркивал: запрет на использование мобильных телефонов распространяется только на время уроков. Тревожных родителей пытались успокоить: общаться можно на переменах, а если вдруг случится нештатная ситуация, родителям сообщат ответственные.

    Решение министр объяснял «новыми санитарными правилами»

    Позднее с разъяснениями пришлось выступить Роспотребнадзору. В ведомстве рассказали, что никаких новых ограничений не вводится, а нормы действуют уже год и вовсе не касаются полного запрета на мобильники во время уроков.

    «СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идет», — говорили в ведомстве.

    Санитарные правила предполагают запрет на замену мобильным телефоном планшета или компьютера — экран слишком маленький.

    На вопрос о том, можно ли приносить на уроки мобильники, в Петербурге отвечал комобраз

    Несмотря на локальный запрет в ряде школ (они закреплены внутренними нормативными актами), петербургским школьникам можно приносить на уроки мобильные телефоны.

    Глава комитета по образованию Наталия Путиловская говорила: «Телефоны отбирать на уроках не будут, речи об этом не идет. Мобильный нужен детям для экстренной связи, мало ли что».

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