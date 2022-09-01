«Телефоны на уроках отбирать не будут». В Смольном объяснили слова Кравцова о запрете мобильных в школах

Петербургским школьникам разрешено приносить на уроки мобильные телефоны. Однако гаджеты нельзя использовать в качестве замены планшета или компьютера. Об этом «Фонтанке» сообщила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская 1 сентября.
«Телефоны отбирать на уроках не будут, речи об этом не идёт. Мобильный нужен детям для экстренной связи, мало ли что», — добавила Путиловская.
По данным «Фонтанки», в некоторых школах Петербурга мобильные запрещены на уроках локальными актами учреждений.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что «в соответствии с новыми санитарными правилами» с 1 сентября на уроках будет запрещено пользоваться мобильными телефонами, чтобы они не отвлекали от занятий.
Однако позже в Роспотребнадзоре объяснили, что речь шла о СанПинах, введённых в 2021 году, согласно которым мобильные нельзя использовать на уроке в качестве замены компьютера или планшета.