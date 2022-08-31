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    Минпросвещения РФ запретило телефоны на уроках в школах

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    В школах России запретили использовать мобильные телефоны во время уроков с этого учебного года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов 31 августа на IX Общероссийском родительском собрании.

    «В соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — сказал министр.

    Кравцов подчеркнул, что мобильные телефоны запрещены только во время уроков.

    «В школе есть ответственный. Если какая-нибудь чрезвычайная ситуация [возникает], то обязательно родителям позвонят <…> На перемене можно пообщаться со школьниками», — добавил глава Минпросвещения.

    Накануне бывший министр культуры Владимир Мединский на московском педсовете предложил запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий в порядке эксперимента. «Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем — в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в «локере» оставил (смартфон), родители спокойны», — сказал он (цитата по агентству «Интерфакс»).

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