Минпросвещения РФ запретило телефоны на уроках в школах

В школах России запретили использовать мобильные телефоны во время уроков с этого учебного года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов 31 августа на IX Общероссийском родительском собрании.

«В соответствии с новыми санитарными правилами у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — сказал министр.



Кравцов подчеркнул, что мобильные телефоны запрещены только во время уроков.

