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    Все давно запрещено. Роспотребнадзор заявил, что уже год на уроки нельзя со смартфоном

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    В российских школах не будут вводить новые запреты на использование мобильных телефонов в учебных целях. Ограничения на них действуют уже год, заявили 31 августа в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идёт», — подчеркнули в ведомстве.

    Запрет объясняется тем, что использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения, а в отдельных случаях может спровоцировать нарушение осанки. При этом школьнику не запрещают пользоваться смартфоном, если он нужен по медицинским показаниям, например для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма.

    Ранее в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что «в соответствии с новыми санитарными правилами» с 1 сентября на уроках будет запрещено пользоваться мобильными телефонами, чтобы они не отвлекали от занятий. На сайте Минпросвещения сказано, что его глава всего лишь «напомнил о том, что в соответствии с ранее утвержденными СанПиНами использование мобильных телефонов на уроке в учебных целях не допускается».

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