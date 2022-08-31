Все давно запрещено. Роспотребнадзор заявил, что уже год на уроки нельзя со смартфоном

В российских школах не будут вводить новые запреты на использование мобильных телефонов в учебных целях. Ограничения на них действуют уже год, заявили 31 августа в пресс-службе Роспотребнадзора.



«СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идёт», — подчеркнули в ведомстве.



Запрет объясняется тем, что использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения, а в отдельных случаях может спровоцировать нарушение осанки. При этом школьнику не запрещают пользоваться смартфоном, если он нужен по медицинским показаниям, например для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма.

