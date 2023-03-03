На Московском шоссе загорелась проводка в маршрутке, а на Маршала Захарова полыхала «Газель»

Два возгорания в автомобилях произошли в разных районах Петербурга за утро 3 марта. Одно — в областной маршрутке, рассказали очевидцы.
На Московском шоссе, перед Ленсоветовской дорогой, в микроавтобусе Ford, следовавшем по маршруту
В Красносельском районе загоревшийся автомобиль тушили две пожарные машины и 10 человек личного состава. В 8:08 пятницы поступило сообщение о пожаре у дома 25 по улице Маршала Захарова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Горела «Газель». Потушили машину в 8:21. В итоге у автомобиля выгорел моторный отсек. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.
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