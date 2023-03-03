Звук взрыва попал на камеры в Коломне

Звук взрыва зафиксировали средства наблюдения в Коломне. Его причина по-прежнему неизвестна. Видео со звуком публикует 3 марта телеграм-канал РБК, он ближе к концу ролика.
В беседе с журналистом издания житель поселка Пески сказал: «Взрыв был отчетлив, дом тряхнуло немного. С какой стороны взрыв, непонятно». По словам помощницы главы Коломенского округа, взрыв, видимо, случился ближе к Воскресенску. Электро- и газоснабжение в округе ведётся в штатном режиме.
После сообщений о хлопке сотрудники МЧС проверили «возможный объект», следов взрыва и возгорания не нашли, пояснили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. По данным источника ТАСС, взрыв произошел в воздухе, и есть вероятность, что это был дрон.
«Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут», — отметил он.
Звук взрыва слышали в Коломне вечером 2 марта. 28 февраля неподалеку от Коломны, у деревни Губастово, упал украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений не зафиксировано.