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    Экстренные службы проверили окрестности Коломны и не нашли никаких следов взрыва

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    Специалисты проверили потенциальные объекты в Коломне и не нашли следов взрыва. Об этом в ночь на 3 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    «Обследовали потенциальные объекты, никаких признаков [взрыва] не обнаружили», — рассказал собеседник агентства.

    Похожим образом случившееся прокомментировали в администрации Коломенского городского округа порталу MSK1. «Дальше комментарии будут давать силовые структуры. Новых подробностей нет, происшествие без возгораний, повреждений, жертв», — заявила помощница главы.

    В министерстве энергетики Подмосковья отметили, что газовое и электроснабжение в городском округе Коломна работают в штатном режиме, нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано.

    В четверг вечером жители нескольких районов Коломны сообщили в соцсетях о громком взрыве. Звук зафиксировали камеры видеонаблюдения. Зарево, о котором сообщали жители города, оказалось подсветкой теплиц.

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    ПодмосковьеВзрывПроисшествиеКоломна
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