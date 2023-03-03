Экстренные службы проверили окрестности Коломны и не нашли никаких следов взрыва

Специалисты проверили потенциальные объекты в Коломне и не нашли следов взрыва. Об этом в ночь на 3 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Обследовали потенциальные объекты, никаких признаков [взрыва] не обнаружили», — рассказал собеседник агентства.

Похожим образом случившееся прокомментировали в администрации Коломенского городского округа порталу MSK1. «Дальше комментарии будут давать силовые структуры. Новых подробностей нет, происшествие без возгораний, повреждений, жертв», — заявила помощница главы.