В Ленинградском зоопарке ловили мужчину, который выглядел как тигр. Он вёл себя непредсказуемо

В Ленинградском зоопарке сотрудники гонялись за мужчиной в бутафорской шкуре амурского тигра. «Хищник» вёл себя совершенно непредсказуемо. О нестандартном рабочем дне 2 марта рассказали в пресс-службе зверинца.
На самом деле всему есть разумное объяснение. Поимка человека, облачившегося в шкуру, — часть учений по технике безопасности в экстренных ситуациях. Двухдневный семинар проводили специалисты Московского зоопарка.
«Вместе с коллегами и даже сотрудниками Росгвардии мы смоделировали ситуацию побега из клетки тигра. Такие «театрализованные» учения проходят в зоопарках по всему миру, в России этой практике уже десять лет», — рассказали в зверинце.
Особое внимание в таких мероприятиях уделяют реальной проработке несчастного случая, чтобы команда знала, что делать в нештатной ситуации. Пока «тигр» бегал по территории зоопарка, один из организаторов семинара следил за временем. Важно было засечь, через какое количество времени беглеца обнаружат, когда об инциденте узнает администрация и через сколько на место прибудут силовики и автомобиль с ветеринаром.
«Поимка тигра прошла успешно! Главный ветеринар Ленинградского зоопарка Иннокентий Булавинов выстрелил в хищника дротиком со снотворным, пока остальные сотрудники укрылись в помещениях и увели с территории посетителей», — подытожили в пресс-службе.