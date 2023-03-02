В Ленинградском зоопарке ловили мужчину, который выглядел как тигр. Он вёл себя непредсказуемо

В Ленинградском зоопарке сотрудники гонялись за мужчиной в бутафорской шкуре амурского тигра. «Хищник» вёл себя совершенно непредсказуемо. О нестандартном рабочем дне 2 марта рассказали в пресс-службе зверинца.



На самом деле всему есть разумное объяснение. Поимка человека, облачившегося в шкуру, — часть учений по технике безопасности в экстренных ситуациях. Двухдневный семинар проводили специалисты Московского зоопарка.