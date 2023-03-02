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    В Ленинградском зоопарке ловили мужчину, который выглядел как тигр. Он вёл себя непредсказуемо

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    В Ленинградском зоопарке сотрудники гонялись за мужчиной в бутафорской шкуре амурского тигра. «Хищник» вёл себя совершенно непредсказуемо. О нестандартном рабочем дне 2 марта рассказали в пресс-службе зверинца.

    На самом деле всему есть разумное объяснение. Поимка человека, облачившегося в шкуру, — часть учений по технике безопасности в экстренных ситуациях. Двухдневный семинар проводили специалисты Московского зоопарка.

    «Вместе с коллегами и даже сотрудниками Росгвардии мы смоделировали ситуацию побега из клетки тигра. Такие «театрализованные» учения проходят в зоопарках по всему миру, в России этой практике уже десять лет», — рассказали в зверинце.

    Особое внимание в таких мероприятиях уделяют реальной проработке несчастного случая, чтобы команда знала, что делать в нештатной ситуации. Пока «тигр» бегал по территории зоопарка, один из организаторов семинара следил за временем. Важно было засечь, через какое количество времени беглеца обнаружат, когда об инциденте узнает администрация и через сколько на место прибудут силовики и автомобиль с ветеринаром.

    «Поимка тигра прошла успешно! Главный ветеринар Ленинградского зоопарка Иннокентий Булавинов выстрелил в хищника дротиком со снотворным, пока остальные сотрудники укрылись в помещениях и увели с территории посетителей», — подытожили в пресс-службе.

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    РосгвардияТигрУченияЛенинградский зоопарк
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