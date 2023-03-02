Около 20 млн человек в Аргентине остались без света из-за пожара на пастбищах

Причиной масштабного сбоя в электроснабжении в столичном районе Буэнос-Айреса и нескольких провинциях Аргентины стал пожар на пастбищах. Огонь затронул три высоковольтные линии электропередач, что вывело из эксплуатации атомную электростанцию «Атуча I». Об этом 2 марта сообщает La Nacion.

Сбой произошёл накануне, 1 марта, «Фонтанка» писала о нём. Около 40 % от общего числа потребителей по всей стране остались без электроэнергии, что эквивалентно более чем 6 млн домов или 20 млн человек. В министерстве энергетики уточнили, что на данный момент расследуют причины неполадок.

