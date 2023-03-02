Около 20 млн человек в Аргентине остались без света из-за пожара на пастбищах

Причиной масштабного сбоя в электроснабжении в столичном районе Буэнос-Айреса и нескольких провинциях Аргентины стал пожар на пастбищах. Огонь затронул три высоковольтные линии электропередач, что вывело из эксплуатации атомную электростанцию «Атуча I». Об этом 2 марта сообщает La Nacion.
Сбой произошёл накануне, 1 марта, «Фонтанка» писала о нём. Около
В компании Nucleoelectrica, которая отвечает за эксплуатацию атомной электростанции, заявили, что из строя её вывела «проблема с сетью». Восстановить работу АЭС «Атуча I» планируют минимум через 48 часов, тогда как вторая электростанция, «Атуча II», не работает с 2022 года в связи с техническим обслуживанием.