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    «Россети Ленэнерго» открыли центр управления сетями в Петербурге

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    Фото: «Россети Ленэнерго»
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    В Петербурге открылся центр управления сетями (ЦУС) «Россети Ленэнерго». Он позволит быстрее ликвидировать нарушения и улучшит взаимодействие между мобильными бригадами. Об этом 1 марта сообщили в компании.

    «Круглосуточно из центра диспетчеры будут управлять более чем 430 подстанциями 35–110 кВ, 30 тысячами трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более чем 90 тысячами километров линий электропередачи», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Россетти-Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

    Отмечается, что каждую смену в ЦУС будут работать 24 диспетчера. Управлять и следить за оборудованием на территории Петербурга и Ленобласти в центре будут круглосуточно.

    Фото: «Россети Ленэнерго»

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