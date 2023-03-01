«Россети Ленэнерго» открыли центр управления сетями в Петербурге

В Петербурге открылся центр управления сетями (ЦУС) «Россети Ленэнерго». Он позволит быстрее ликвидировать нарушения и улучшит взаимодействие между мобильными бригадами. Об этом 1 марта сообщили в компании.



«Круглосуточно из центра диспетчеры будут управлять более чем 430 подстанциями 35–110 кВ, 30 тысячами трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более чем 90 тысячами километров линий электропередачи», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Россетти-Ленэнерго» Игорь Кузьмин.