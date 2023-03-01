«ЧВК Редан» — и в Белоруссии, там задержаны 200 человек

Двести сторонников «ЧВК Редан» задержаны в Белоруссии, сообщило в ночь с 28 февраля на 1 марта МВД страны.
Попытка массовой акции с участием несовершеннолетних пресечена накануне в Гомеле, где после призывов в соцсетях молодые люди начали собираться у торгово-развлекательного центра «Секрет».
«Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых — несовершеннолетние», — говорится в сообщении.
В отношении задержанных проводится проверка. Подростки в возрасте до 16 лет получат предупреждения с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16, грозит еще и административная ответственность. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются лица, причастные к организации акции.
В МВД поясняют, что «субкультура ЧВК «Редан» возникла в качестве подражания японской мультипликации Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Редан» и отмечается возможным участием ее сторонников в массовых драках в торговых центрах». И подчеркивают, что милиция постоянно ведет «мониторинг интернет-ресурсов деструктивной направленности».
В конце февраля в российских городах начали массово задерживать несовершеннолетних участников субкультуры «ЧВК Редан» за драки. В Петербурге операция прошла в крупнейшем ТРЦ города — «Галерее», одного человека отправили в СИЗО. «Фонтанка» разбиралась, кто есть кто в конфликте «оффников» и «реданов». В Кремле уже заинтересовались.