«ЧВК Редан» — и в Белоруссии, там задержаны 200 человек

Двести сторонников «ЧВК Редан» задержаны в Белоруссии, сообщило в ночь с 28 февраля на 1 марта МВД страны.



Попытка массовой акции с участием несовершеннолетних пресечена накануне в Гомеле, где после призывов в соцсетях молодые люди начали собираться у торгово-развлекательного центра «Секрет».



«Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых — несовершеннолетние», — говорится в сообщении.



В отношении задержанных проводится проверка. Подростки в возрасте до 16 лет получат предупреждения с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16, грозит еще и административная ответственность. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются лица, причастные к организации акции.

