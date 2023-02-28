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    Минтруда предлагает повысить социальные пенсии вслед за минимальной индексацией

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    Социальные пенсии предлагают с 1 апреля повысить еще на 3,3 % в дополнение к индексации на 10 %. Об этом 28 февраля сообщается на сайте Минтруда.

    В министерстве добавили, что в сумме пенсии увеличатся за год на 13,6 %, как и прожиточный минимум. При этом рост выплат обгоняет фактическую инфляцию за 2022 год, она выросла на 11,9 %. В Минтруда считают, что индексация пенсий позволит повысить уровень обеспечения 4 млн человек.

    Для того чтобы пенсия увеличилась, заявлений подавать не нужно, это произойдет автоматически.

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