Минтруда предлагает повысить социальные пенсии вслед за минимальной индексацией

Социальные пенсии предлагают с 1 апреля повысить еще на 3,3 % в дополнение к индексации на 10 % . Об этом 28 февраля сообщается на сайте Минтруда.



В министерстве добавили, что в сумме пенсии увеличатся за год на 13,6 % , как и прожиточный минимум. При этом рост выплат обгоняет фактическую инфляцию за 2022 год, она выросла на 11,9 % . В Минтруда считают, что индексация пенсий позволит повысить уровень обеспечения 4 млн человек.

Для того чтобы пенсия увеличилась, заявлений подавать не нужно, это произойдет автоматически.