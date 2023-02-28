Минтруда предлагает повысить социальные пенсии вслед за минимальной индексацией

Социальные пенсии предлагают с 1 апреля повысить еще на
В министерстве добавили, что в сумме пенсии увеличатся за год на
Для того чтобы пенсия увеличилась, заявлений подавать не нужно, это произойдет автоматически.
Сейчас
0˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Облачно, без осадков
Ощущается как -4
3 м/с, с-з
760мм
33%
Пробки
2/10
Социальные пенсии предлагают с 1 апреля повысить еще на
В министерстве добавили, что в сумме пенсии увеличатся за год на
Для того чтобы пенсия увеличилась, заявлений подавать не нужно, это произойдет автоматически.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
21 февраля 2023, 13:33
25 ноября 2022, 10:23
17 февраля 2023, 10:30
31 января 2023, 19:50
23 сентября 2022, 19:55
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.