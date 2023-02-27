Митянина — об отлове подростков в «Галерее»: Будем разбираться индивидуально по каждому

Индивидуальный подход к каждому из подростков, которых толпой увозили из ТРК «Галерея», обещает детский уполномоченный по правам ребенка в Петербурге. Вины со взрослых за их поведение Анна Митянина не снимает.
«Ситуация находится под моим контролем, я направила запросы в правоохранительные органы для получения подробной информации. По каждому случаю, по каждому подростку будем разбираться индивидуально и следить за тем, чтобы права детей не нарушались», — сообщает детский омбудсмен 27 февраля.
Отмечается, что на рассмотрениях дел в районных комиссиях по делам несовершеннолетних, куда направят участников происшествия, будут присутствовать как сотрудники аппарата, так и сама Митянина.
«Во всех происшествиях с участием детей есть вина взрослых. Если подростки объединяются в такие группировки, значит, у них есть потребность в подобном объединении, у них есть какие-то нерешенные проблемы. Но взрослые не знали об этих проблемах, не смогли вовремя на них отреагировать и помочь детям», — добавляет она.
Накануне после сообщения охраны «Галереи» о группе юнцов вызывающего поведения в масках из ТРК по отделам полиции развезли более двухсот молодых людей. К подросткам в торговых комплексах присматривались после драки в московском ТЦ, где, как сообщается, схлестнулись «офники» с «реданами». Подробнее о том, кто это такие, читайте здесь.
Начало подросткового конфликта попало на видео. По предварительным данным, ответить «за шмот» потребовали у 15-летнего школьника, одетого в «редановскую» толстовку с пауком и цифрой 4.
Мальчик позже самостоятельно обратился в больницу. Одним из его обидчиков следствие считает 17-летнего первокурсника петербургского колледжа. Юноша задержан, ему вменяют уголовное хулиганство.