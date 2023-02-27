Митянина — об отлове подростков в «Галерее»: Будем разбираться индивидуально по каждому

Индивидуальный подход к каждому из подростков, которых толпой увозили из ТРК «Галерея», обещает детский уполномоченный по правам ребенка в Петербурге. Вины со взрослых за их поведение Анна Митянина не снимает.



«Ситуация находится под моим контролем, я направила запросы в правоохранительные органы для получения подробной информации. По каждому случаю, по каждому подростку будем разбираться индивидуально и следить за тем, чтобы права детей не нарушались», — сообщает детский омбудсмен 27 февраля.



Отмечается, что на рассмотрениях дел в районных комиссиях по делам несовершеннолетних, куда направят участников происшествия, будут присутствовать как сотрудники аппарата, так и сама Митянина.

