Путин рассказал о целях Запада: новости СВО за 26 февраля

Год назад, 24 февраля 2022 года, по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 февраля.
Внутренняя политика
Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия-1». Главные тезисы:
- главное условие побед и достижений России — это единство ее народа;
- Россия должна принимать во внимание ядерный потенциал не только США, но и других стран НАТО;
- у стран Запада одна цель — ликвидировать Россию;
- принять Россию в «семью цивилизованных народов» эти страны могли бы только по частям;
- если им удастся развалить Россию, то русский народ может распасться на «московитов, уральцев и других»;
- Россия — правовая наследница СССР, однако у нее другой потенциал;
- Запад участвует в конфликте на Украине, так как поставляет ей оружие, не получая за это денег.
Также интервью дал Сергей Шойгу. Он сказал, что Россия будет вынуждена отодвигать угрозу о своих границ, а как далеко, зависит от оружия, которое получит Украина.
Еще одна новость пришла из Иркутской области. Мобилизованные оттуда записали видео, где говорили о том, что командиры отправляют их на линию огня без поддержки артиллерии, разведки и саперов. На него отреагировал губернатор региона.
— Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы, и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы. Держу ситуацию на контроле, — сообщил Игорь Кобзев в телеграм-канале.
Санкции
Начал действовать десятый пакет санкций Евросоюза. Отдельный блок мер посвящен ЧВК «Вагнер» и людям, связанным с ней. Всего под ограничения попали 87 человек и 34 компании, в их числе — «Альфа-банк», Росбанк и «Тинькофф банк».
В пресс-службах всех трех банков пообещали, что санкции не окажут существенного влияния на их работу. Позднее в «Тинькофф» добавили, что приостанавливают торговлю иностранными ценными бумагами.
Также Евросоюз запретил поставки в Россию товаров двойного назначения и их транзит через страну. Вступили в силу и торговые ограничения общей суммой 11 миллиардов евро.