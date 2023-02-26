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    Спецоперация на Украине

    Путин рассказал о целях Запада: новости СВО за 26 февраля

    Что произошло за последние сутки

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    2 комментария
    На днях спецоперации исполнился год
    На днях спецоперации исполнился годФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    Год назад, 24 февраля 2022 года, по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 февраля.

    Внутренняя политика

    Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия-1». Главные тезисы:

    • главное условие побед и достижений России — это единство ее народа;
    • Россия должна принимать во внимание ядерный потенциал не только США, но и других стран НАТО;
    • у стран Запада одна цель — ликвидировать Россию;
    • принять Россию в «семью цивилизованных народов» эти страны могли бы только по частям;
    • если им удастся развалить Россию, то русский народ может распасться на «московитов, уральцев и других»;
    • Россия — правовая наследница СССР, однако у нее другой потенциал;
    • Запад участвует в конфликте на Украине, так как поставляет ей оружие, не получая за это денег.

    Также интервью дал Сергей Шойгу. Он сказал, что Россия будет вынуждена отодвигать угрозу о своих границ, а как далеко, зависит от оружия, которое получит Украина.

    Еще одна новость пришла из Иркутской области. Мобилизованные оттуда записали видео, где говорили о том, что командиры отправляют их на линию огня без поддержки артиллерии, разведки и саперов. На него отреагировал губернатор региона.

    — Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы, и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы. Держу ситуацию на контроле, — сообщил Игорь Кобзев в телеграм-канале.

    Санкции

    Начал действовать десятый пакет санкций Евросоюза. Отдельный блок мер посвящен ЧВК «Вагнер» и людям, связанным с ней. Всего под ограничения попали 87 человек и 34 компании, в их числе — «Альфа-банк», Росбанк и «Тинькофф банк».

    В пресс-службах всех трех банков пообещали, что санкции не окажут существенного влияния на их работу. Позднее в «Тинькофф» добавили, что приостанавливают торговлю иностранными ценными бумагами.

    Также Евросоюз запретил поставки в Россию товаров двойного назначения и их транзит через страну. Вступили в силу и торговые ограничения общей суммой 11 миллиардов евро.

    На днях спецоперации исполнился год
    На днях спецоперации исполнился годФото: Роман Данилкин / 63.RU

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    УкраинаСанкцииСпецоперацияЕвросоюзПутин

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