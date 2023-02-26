Путин рассказал о целях Запада: новости СВО за 26 февраля

Год назад, 24 февраля 2022 года, по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 февраля.

Также интервью дал Сергей Шойгу. Он сказал, что Россия будет вынуждена отодвигать угрозу о своих границ, а как далеко, зависит от оружия, которое получит Украина.



Еще одна новость пришла из Иркутской области. Мобилизованные оттуда записали видео, где говорили о том, что командиры отправляют их на линию огня без поддержки артиллерии, разведки и саперов. На него отреагировал губернатор региона.

— Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы, и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы. Держу ситуацию на контроле, — сообщил Игорь Кобзев в телеграм-канале.