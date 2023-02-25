15-летнего мальчика арестовали за попытку поджечь военкомат: главные новости СВО за 25 февраля

С начала спецоперации прошло больше года Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Год назад, 24 февраля 2022 года, по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 февраля.



Арестовали подростка Суд в Тюменской области отправил в СИЗО 15-летнего школьника, который, по версии следствия, планировал устроить пожар в военкомате. — Парень взял «коктейль Молотова», зажигалку и пошел в сторону военкомата. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали молодого человека по дороге к месту преступления. Юноша будет находиться под стражей до 22 апреля 2023 года, — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.



Подросток пробудет под стражей два месяца. Ситуация на Украине Китай призывает Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий, а другие страны — поспособствовать этому. В российском МИДе ответили, что Москва открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем — однако этому препятствует указ Зеленского о невозможности переговоров с Путиным.

Владимир Зеленский тем временем заявил о подготовке к захвату Крыма. Конкретных сроков он не назвал. — Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств, — сказал президент Украины на пресс-конференции.

По сообщению The Wall Street Journal, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц посоветовали Зеленскому начать переговоры с Россией. Также, по информации агентства AFP, Макрон призвал президента Турции усилить давление на Россию. Всемирный банк выделит Украине 2,5 миллиарда долларов в виде грантов.

Санкции Против России ввели целый ряд новых санкций. О мерах, введенных США, мы писали еще вчера. Коротко — о новых: Канада ввела санкции против 129 россиян и 63 юрлиц, а также запретила экспорт в страну ряда химикатов, которые необходимы для производства электроники; Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против России: под них попали 121 человек и компания (включая 3 банка), отдельные статьи импорта и экспорта, а также подразделения изданий RT и Sputnik; также новые санкции анонсировал МИД Японии: речь идет о заморозке активов отдельных лиц и компаний, а также о запрете экспорта товаров, связанных с производством беспилотников.

На санкции США внезапно ответил пензенский губернатор Олег Мельниченко (ранее под них попавший). Он запретил Джо Байдену и его семье въезд на территорию области. — Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было, — написал Мельниченко в своем телеграм-канале. По подсчетам ТАСС, против граждан и компаний России с начала СВО ввели уже 10,2 тысячи санкционных мер. Внешняя политика Страны «большой семерки» провели видеоконференцию, ее главной темой была военная помощь Украине. В совместном заявлении по итогам конференции сказано следующее:

G7 никогда не признает вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России; G7 усилят санкции против РФ; лидеры G7 глубоко сожалеют из-за приостановки Россией участия в ДСНВ; если Россия применит любое химическое, биологическое, радиологическое или ядерное оружие, то столкнется с тяжелыми последствиями;



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна передаст Украине еще четыре танка Leopard 2. Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер подчеркнул, что США не будут указывать Украине, когда ей стоило бы перейти к переговорам.

— Мы не будем диктовать Украине, когда она должна прекратить боевые действия. Мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы поддержать их и поставить в самое лучшее положение, когда они решат, что пришло время для переговоров, — сказал он.

Администрация США считает, что вероятность применения Россией тактического ядерного оружия на территории Украины низкая. Об этом сообщает издание Politico.