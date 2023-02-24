Украине передали первую партию Leopard 2, против РФ ввели новые санкции: главные новости СВО за 24 февраля

Год назад, 24 февраля 2022 года, по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

В санкционном списке США оказались сразу сорок глав регионов РФ. Среди них: Андрей Чибис (Мурманская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Михаил Евраев (Ярославская область), Александр Бурков (Омская область), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Александра Бречалова (Удмуртия), Юрий Бездудный (НАО), Роман Бусаргин (Саратовская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край).

Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию в связи с годовщиной специальной военной операции, сообщает ТАСС. За документ проголосовала 141 страна, против — 7 (Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея). Воздержались 32 страны, включая Китай.

Китай опубликовал план достижения мира на Украине. В соответствии с ним:

Под американские санкции попали: Московский кредитный банк, банк «Уралсиб», МТС-банк, банк «Зенит» и связанные с ним компании, Металлургический инвестиционный банк (Металлинвестбанк), СДМ-банк, Ланта-Банк, новосибирский банк «Левобережный», банк «Санкт-Петербург», приморский банк «Приморье», Уральский банк реконструкции и развития (УБРИР).

— Диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам, — отмечается в документе.



Польша передала Украине первые танки Leopard 2

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Всего из 14 обещанных танков передали 4.

Премьер-министр Великобритании не против ударов по РФ