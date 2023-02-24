Бастрыкину доложат о стрельбе в сотрудника ОМОН в центре Петербурга

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о прогрессе в расследовании дела о посягательстве на жизнь сотрудника ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 24 февраля.



Доклад Александр Бастрыкин ждёт от и.о. руководителя ГСУ по Петербургу Олега Бобкова, сообщили в пресс-службе СКР России.



«Фонтанка» не исключает, что уголовное дело, которое сейчас находится в производстве комитета, может быть передано в следственную службу УФСБ. В этом случае возможна переквалификация на террористическую статью.



В 11:20 у станции метро «Гостиный двор» из обреза стреляли в 43-летнего сотрудника ОМОН «Бастион» — старшего прапорщика полиции, выполнявшего обязанности по охране порядка. Он получил тяжёлое ранение, стрелка задержали на месте.

