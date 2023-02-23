При обстреле Белгородской области погибла женщина: главные новости СВО за 23 февраля

В США готовят новые санкции против РФ Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Обстрел Белгородской области При обстреле села Борисовка Белгородской области погибла женщина, ее дочь ранена, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

— Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая — женщина 51-го года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте, — передал Вячеслав Гладков.

В Белгородской области упал самолет Минобороны В Валуйском городском округе Белгородской области упал самолет Минобороны РФ. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны, Су-25 ВКС России потерпел катастрофу после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Летчик погиб.



В США отреагировали на приостановку участия РФ в ДСНВ Президент Соединенных Штатов Джо Байден не думает, что Владимир Путин намерен применить ядерное оружие. Таким образом он отреагировал на приостановку участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. — Это большая ошибка — так поступить. Не очень ответственно. Но я не считаю, что президент РФ Владимир Путин думает о применении ядерного оружия или чем-то в этом роде, — заявил Байден в интервью телеканалу ABC.



Премьер-министр Испании прибыл в Киев Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев. Политик планирует встретиться с Владимиром Зеленским.

Запад не планирует отправлять своих военных на Украину Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. — Ни при каком сценарии не планируется ни со стороны правительства Испании, ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО наличие солдат ни испанских, ни европейских, ни [из стран] НАТО на Украине, и это должно быть предельно ясным, — сообщил глава МИД королевства в интервью агентству EFE.



Угрозы для России нет Истребители и дальнобойное оружие в случае их поставки Западом будут использоваться «для освобождения территорий», а не для ударов по России, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба британскому телеканалу Sky News. Новый санкции США объявят о новом пакете антироссийских санкций 24 февраля, они будут введены в том числе против китайских компаний, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

