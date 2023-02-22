    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -15

    0 м/с, штиль

    759мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd74.86eur79.76

    Глава МЧС по Москве попал в аварию, стремясь к месту пожара на Международной

    1266
    1 комментарий

    Врио начальника ГУ МЧС по городу Москве Юрий Ткаченко и его водитель пострадали в ДТП при следовании к месту пожара в гостинице «МКМ» на Международной улице. Оба они госпитализированы, сообщает в ночь на 22 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка.

    Подробности автомобильной аварии с участием главы московского МЧС пока не уточняются.

    «Фонтанка» писала, что пожар в гостинице на Международной улице в Москве произошел вечером во вторник. По последним данным, в результате ЧП погибли шесть человек, включая двоих детей.

    По факту произошедшего столичное ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП в МосквеМЧСАварияПожарПроисшествиеПожар в Москве
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close