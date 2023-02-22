Глава МЧС по Москве попал в аварию, стремясь к месту пожара на Международной

Врио начальника ГУ МЧС по городу Москве Юрий Ткаченко и его водитель пострадали в ДТП при следовании к месту пожара в гостинице «МКМ» на Международной улице. Оба они госпитализированы, сообщает в ночь на 22 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка.



Подробности автомобильной аварии с участием главы московского МЧС пока не уточняются.



«Фонтанка» писала, что пожар в гостинице на Международной улице в Москве произошел вечером во вторник. По последним данным, в результате ЧП погибли шесть человек, включая двоих детей.

