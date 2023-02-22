Число погибших при пожаре в центре Москвы увеличилось до шести

В Москве увеличилось число погибших при пожаре в гостинице «МКМ» на Международной улице. Спасти не удалось шестерых, среди жертв — двое детей. Об этом поздно вечером 21 февраля сообщили в региональном управлении МЧС.
Прокуратура Москвы
В общей сложности в результате ЧП, по уточненным данным, пострадали девять человек.
«Фонтанка» писала, что пожар в московской гостинице предварительно произошел из-за поджога вещей одним из постояльцев. Возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. В настоящий момент пожар локализован на 100 квадратах. Спасатели ранее сообщали об одном погибшем.