Есть погибший и пострадавшие. Подробности пожара в московской гостинице

Пожар в гостинице в центре Москвы локализован на 100 квадратах. Об этом вечером 21 февраля сообщает МЧС России. По предварительным данным экстренного ведомства, пострадали пять человек — четверо взрослых и ребенок. Они госпитализированы. ТАСС пишет, что пострадавших больше — девять человек, также есть один погибший.

Из номеров на Международной эвакуированы 200 человек. При этом в МЧС уточнили, что их сотрудникам удалось спасти из огня и дыма полсотни постояльцев.

Пожар на пятом этаже гостиницы «МКМ» начался, предварительно, после того, как один из жильцов поджег вещи в коридоре. Пламя быстро начало распространяться по проходу. Люди открывали окна и громко просили о помощи.