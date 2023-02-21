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    Бразильцы Малком и Клаудиньо могут получить гражданство России. «Зенит» подал заявление

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    Документы на получение бразильскими футболистами Малкомом и Клаудиньо российского гражданства оформлены. «Зенит» уже передал бумаги, они находятся на рассмотрении. Об этом 21 февраля сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

    «Рассмотрение вопроса ведется в установленном законом порядке», — заявили в ведомстве.

    Малкому 25 лет. В составе сине-бело-голубых он выступает с 2019 года. В этом сезоне на его счету 15 мячей и 7 голевых передач в 23 играх. Клаудиньо 26 лет. В составе «Зенита» он провел 19 встреч и отметился тремя голами и восемью результативными передачами.

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