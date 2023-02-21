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    Путин выступил с посланием

    Байден рассказал, что предупреждал Путина о возможности вступления Финляндии в НАТО

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    Президент США Джо Байден рассказал, что предупреждал президента России о возможном вступлении Финляндии в НАТО. Об этом он сказал 21 февраля на встрече в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой.

    Американский лидер не уточнил, когда именно произошел этот разговор, лишь отметив, что тогда не знал о намерении Швеции присоединиться к альянсу.

    По словам Байдена, однажды он сказал российскому коллеге, что Москва добивается «финляндизации НАТО, а получит натоизацию Финляндии», цитирует президента США РИА Новости.

    Прямые контакты Байдена и Путина прервались с началом боевых действий на Украине в феврале 2022 года.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вскоре посетит Турцию, чтобы убедить турецкое руководство одобрить вступление Финляндии и Швеции в альянс. По словам Столтенберга, Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО по отдельности, но главное, чтобы они присоединились как можно быстрее. Сейчас это решение зависит от Турции.

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    Владимир ПутинНАТОСШАФинляндияШвецияДжо Байден
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