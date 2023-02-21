Байден рассказал, что предупреждал Путина о возможности вступления Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден рассказал, что предупреждал президента России о возможном вступлении Финляндии в НАТО. Об этом он сказал 21 февраля на встрече в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой.



Американский лидер не уточнил, когда именно произошел этот разговор, лишь отметив, что тогда не знал о намерении Швеции присоединиться к альянсу.



По словам Байдена, однажды он сказал российскому коллеге, что Москва добивается «финляндизации НАТО, а получит натоизацию Финляндии», цитирует президента США РИА Новости.



Прямые контакты Байдена и Путина прервались с началом боевых действий на Украине в феврале 2022 года.

