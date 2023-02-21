Министр науки: Выходить из Болонской системы не придется, потому что Россия туда не входила

Россия не сможет выйти из Болонской системы, потому что никогда туда не входила, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Об этом сообщает 21 февраля РИА Новости.



Фальков добавил, что аспирантура в стране сохранится, и её выделят в отдельный вид подготовки. В целом же, как считает министр, высшее образование в России станет более доступным.

Во время обращения к Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин анонсировал реформу высшего образования и предложил вернуться к базовой подготовке специалистов в вузах со сроком обучения от 4 до 6 лет.