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    Путин выступил с посланием

    Министр науки: Выходить из Болонской системы не придется, потому что Россия туда не входила

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    Россия не сможет выйти из Болонской системы, потому что никогда туда не входила, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Об этом сообщает 21 февраля РИА Новости.

    Фальков добавил, что аспирантура в стране сохранится, и её выделят в отдельный вид подготовки. В целом же, как считает министр, высшее образование в России станет более доступным.

    Во время обращения к Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин анонсировал реформу высшего образования и предложил вернуться к базовой подготовке специалистов в вузах со сроком обучения от 4 до 6 лет.

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