Владимир Путин анонсировал реформу системы высшего образования

Президент России предложил вернуться к традиционной для страны базовой подготовке специалистов по программам высшего образования и выделить аспирантуру в отдельный блок. Об этом Владимир Путин сказал 21 февраля во время ежегодного обращения к Федеральному собранию.



«Первое. Вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет», — сказал глава государства.

Он уточнил, что даже в рамках одной специализации и одного вуза могут быть предложены разные программы. Если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования, ее задача — подготовка кадров для преподавательской и научной деятельности.