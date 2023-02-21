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    Путин выступил с посланием

    Владимир Путин анонсировал реформу системы высшего образования

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    Президент России предложил вернуться к традиционной для страны базовой подготовке специалистов по программам высшего образования и выделить аспирантуру в отдельный блок. Об этом Владимир Путин сказал 21 февраля во время ежегодного обращения к Федеральному собранию.

    «Первое. Вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет», — сказал глава государства.

    Он уточнил, что даже в рамках одной специализации и одного вуза могут быть предложены разные программы. Если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования, ее задача — подготовка кадров для преподавательской и научной деятельности.

    Президент подчеркнул, что переход должен быть плавным, и необходимо все продумать до мелочей. Он также успокоил студентов, которые учатся сейчас: они смогут продолжить обучение по действующим программам. А дипломы и уровень образования граждан, которые уже прошли обучение по действующим программам, не подлежат пересмотру.

    Кроме того, президент рассказал, что ощутимо вырос престиж и авторитет среднего образования, а спрос на выпускников техникумов и колледжей огромный.

    «Считаю, что мы должны существенно расширить проект «Профессионалитет», в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база. А предприятия и работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики. И, конечно, очень важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном сложном производстве», — заявил Путин.

    Он поставил конкретную задачу: за ближайшие 5 лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей.

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