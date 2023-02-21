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    Сенсация в археологии: в Китае нашли туалет со смывом возрастом 2400 лет

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    Фрагменты туалета вместе с изогнутой сливной трубой обнаружены летом исследовательской группой среди руин древнего дворца на археологических раскопках Юэян в центральном городе Сиань. Этой конструкции около 2,4 тысячи лет. Сейчас археологи анализируют образцы почвы, взятые из туалета, в надежде выяснить, что люди ели в то время, пишет 21 февраля CNN.

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    Скриншот с сайта global.chinadaily.com
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    Туалет находился внутри дворца, а труба шла к выкопанной снаружи яме. Вероятно, слуги каждый раз вручную наливали воду в сливной бачок. Это был «предмет роскоши», скорее всего, для высокопоставленных чиновников в период Сражающихся царств (475–221 гг. до н. э.) или в период более поздней династии Хань (206 г. до н. э.220 г. н. э.).

    «Унитаз со смывом является конкретным доказательством того значения, которое древние китайцы придавали санитарии», — отмечают археологи.

    До этой находки считалось, что первый туалет со смывом изобрёл английский придворный Джон Харингтон для королевы Елизаветы в XVI веке. Вместе с тем дренажные системы возрастом 4000 лет, обнаруженные на северо-западе Индии, тоже могли быть связаны с туалетной канализацией.

    Скриншот с сайта <a href="https://global.chinadaily.com.cn/a/202302/16/WS63ed04ada31057c47ebaf009.html" class="_ io-leave-page" target="_blank">global.chinadaily.com</a>
    Скриншот с сайта global.chinadaily.com

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