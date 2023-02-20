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    Безответная любовь. Задержанный за «взрывную» посылку москвич раскрыл мотив

    2007
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    26-летний молодой человек, подозреваемый в покушении на убийство девушки в Новой Москве, раскрыл мотив своего поступка. Напомним, 20 февраля в Троицке в руках у местной жительницы воспламенился подарок, который ей послал воздыхатель. Самодельное взрывное устройство состояло из детонатора и жидкости для розжига. Потерпевшую спасал отец при помощи автомобильного огнетушителя.

    Как сообщили в Следственном комитете по Москве, в ходе допроса фигурант признал вину. Мотивом преступления, по его словам, стали безответные чувства к потерпевшей. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде ареста, добавили в столичном СК.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям — о покушении на убийство и о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

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