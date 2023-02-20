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    Взрыв посылки в руках москвички стал покушением на убийство. Подозреваемый задержан

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    Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого автора «взрывного» подарка, который получила девушка в Новой Москве. Ему вменяют две статьи.

    Как сообщили в столичном Следственном комитете 20 февраля, случившееся квалифицировали как покушение на убийство общеопасным способом и незаконное хранение и изготовление взрывчатых веществ.

    Задержан 26-летний местный житель, уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    По версии следствия, именно его «подарок» нашли на скамейке у ЖК на 2-й Изумрудной улице утром в понедельник. Его передали 22-летней девушке, которая значилась адресатом.

    В перевязанной лентами коробке из-под обуви оказались детонатор и жидкость для розжига, она вспыхнула в руках у пострадавшей. Соседка семьи рассказала МSK1.RU, что девушку спасал отец, успевший взять из машины огнетушитель.

    По информации Baza, на причастность к преступлению проверяли соседа, который не смог забыть отказ пять или шесть лет назад.

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