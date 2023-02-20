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    Детонатор и жидкость для розжига. Девушке в Москве прислали «взрывную» посылку

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    Ожоги лица и руки получила девушка после того, как открыла предназначенную ей посылку. Внутри оказалось подобие бомбы.

    Взрывное устройство, сообщает столичная прокуратура, представляло собой бутылку с жидкостью для розжига и детонатор. Коробка взорвалась при попытке ее открыть утром 20 февраля в Новой Москве.

    Коробку нашла соседка девушки и рассказала о посылке маме пострадавшей.

    По информации Baza, проверяется версия о причастности к такому «подарку» соседа девушки — пять лет назад он пытался начать с ней отношения, после чего преследовал. Последний раз она видела молодого человека незадолго до Нового года.

    У пострадавшей ожоги на лице и кисти, она отказалась от госпитализации.

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