Детонатор и жидкость для розжига. Девушке в Москве прислали «взрывную» посылку

Ожоги лица и руки получила девушка после того, как открыла предназначенную ей посылку. Внутри оказалось подобие бомбы.
Взрывное устройство, сообщает столичная прокуратура, представляло собой бутылку с жидкостью для розжига и детонатор. Коробка взорвалась при попытке ее открыть утром 20 февраля в Новой Москве.
Коробку нашла соседка девушки и рассказала о посылке маме пострадавшей.
По информации Baza, проверяется версия о причастности к такому «подарку» соседа девушки — пять лет назад он пытался начать с ней отношения, после чего преследовал. Последний раз она видела молодого человека незадолго до Нового года.
У пострадавшей ожоги на лице и кисти, она отказалась от госпитализации.