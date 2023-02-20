Экс-замначальника Главгосэкспертизы Бредихина выпустили из СИЗО под домашний арест

Суд изменил меру пресечения бывшему заместителю начальника управления Госэкспертизы Ленобласти Евгению Бредихину. До 5 апреля экс-чиновник будет находиться под домашним арестом вместо СИЗО, пишет 20 февраля 47 news.

СК Ленобласти вменяет ему особо крупную растрату и три эпизода посредничества в передаче взятки. Вину Бредихин не признает и от показаний отказывается. Следователи изучили полсотни томов документов и транзакции по 80 банковским счетам.

Бредихин был задержан 14 сентября. В начале ноября сотрудники Ленинградского СК с УФСБ провели обыски в квартирах сотрудников регионального управления госэкспертизы по делу о растрате денег, которые выделялись на помощь обманутым дольщикам. Речь идет о 330 млн рублей, которые выделялись на достройку 12 ЖК. Среди них «Янинский каскад», «Рябиновый сад», «Тридевяткино царство», «Щегловская усадьба», «Яркий», «Десяткино 2.0», «Город детства», «Шотландия», «Солнце», «Аннинский парк», «Ванино» и «Елки Вилладж».