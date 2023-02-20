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    Ограда-путешественница вернулась на набережную Фонтанки после ДТП

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    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    В центре Петербурга вернули на место сбитую автомобилем ограду набережной. Историческая решетка успела повидать приключений, финал которых стал приятной неожиданностью.

    Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» восстановили и прикрепили на место фрагмент исторического ограждения набережной Фонтанки у Пантелеймоновского моста. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба учреждения. Секции перил и гранитные тумбы были повреждены в результате ДТП в начале месяца.

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    Ранним утром 3 февраля легковой автомобиль вылетел с дороги на тротуар у моста, сбив при этом дорожный знак и секцию ограждения набережной. Появившееся позже видео ДТП показало, что под колеса машины едва не угодила еще и женщина-пешеход, но она вовремя заметила опасность и успела отбежать. А через три часа после ДТП на место приехал манипулятор и забрал побитую машину вместе со сбитым фрагментом ограды.

    «Мостотрест» обратился с просьбой вернуть историческую решетку, — и ее действительно вернули. Через несколько дней секцию привезли прямо на базу учреждения на Индустриальном проспекте. В благодарность «Мостотрест» не стал называть вернувших, а заявление по факту исчезновения решетки решил забрать. Осмотр показал, что дополнительных повреждений, кроме полученных в ДТП, у ограждения не было. Ущерб планируется взыскать с виновника ДТП в судебном порядке.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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