Ограда-путешественница вернулась на набережную Фонтанки после ДТП

В центре Петербурга вернули на место сбитую автомобилем ограду набережной. Историческая решетка успела повидать приключений, финал которых стал приятной неожиданностью.
Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» восстановили и прикрепили на место фрагмент исторического ограждения набережной Фонтанки у Пантелеймоновского моста. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба учреждения. Секции перил и гранитные тумбы были повреждены в результате ДТП в начале месяца.
Ранним утром 3 февраля легковой автомобиль вылетел с дороги на тротуар у моста, сбив при этом дорожный знак и секцию ограждения набережной. Появившееся позже видео ДТП показало, что под колеса машины едва не угодила еще и женщина-пешеход, но она вовремя заметила опасность и успела отбежать. А через три часа после ДТП на место приехал манипулятор и забрал побитую машину вместе со сбитым фрагментом ограды.
«Мостотрест» обратился с просьбой вернуть историческую решетку, — и ее действительно вернули. Через несколько дней секцию привезли прямо на базу учреждения на Индустриальном проспекте. В благодарность «Мостотрест» не стал называть вернувших, а заявление по факту исчезновения решетки решил забрать. Осмотр показал, что дополнительных повреждений, кроме полученных в ДТП, у ограждения не было. Ущерб планируется взыскать с виновника ДТП в судебном порядке.