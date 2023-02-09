Возвращённое не считается украденным. История с пропажей ограды на Фонтанке получила неожиданный финал

Жители Петербурга приятно удивили сотрудников «Мостотреста», вернув часть исторической ограды, которая исчезла с набережной Фонтанки после ДТП. Им собираются ответить той же любезностью.
Как сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте» 9 февраля, секцию перильного ограждения привезли на базу организации на Индустриальном проспекте после шести часов вечера. Рабочий день уже закончился, так что на парковке пропажу принимал охранник.
Вернувших её называют неизвестными. Сотрудники не стали пытать их вопросами, оценив, что просьбу отдать часть ограды исполнили. Заявление по факту исчезновения «Мостотрест» собирается забрать.
Есть и ещё один повод для радости — пилить ограждение не пытались. Оно несколько деформировано после ДТП, но других повреждений нет. После более тщательной оценки специалистам предстоит восстановить крепёжные элементы. Возместить затраты на ремонт рассчитывают за счёт виновника ДТП.
«Щербинку в зубах реки» на набережной Фонтанки заметили 4 февраля. Свет на таинственное исчезновение пролили записи уличных камер. Они запомнили и аварию, жертвой которой едва не стал пешеход, и тех, кто забрал побитую машину вместе с куском ограды. В учреждении просили вернуть часть объекта культурного наследия и предупреждали: номера автомобилей известны.