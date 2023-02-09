Возвращённое не считается украденным. История с пропажей ограды на Фонтанке получила неожиданный финал

Жители Петербурга приятно удивили сотрудников «Мостотреста», вернув часть исторической ограды, которая исчезла с набережной Фонтанки после ДТП. Им собираются ответить той же любезностью.



Как сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте» 9 февраля, секцию перильного ограждения привезли на базу организации на Индустриальном проспекте после шести часов вечера. Рабочий день уже закончился, так что на парковке пропажу принимал охранник.



Вернувших её называют неизвестными. Сотрудники не стали пытать их вопросами, оценив, что просьбу отдать часть ограды исполнили. Заявление по факту исчезновения «Мостотрест» собирается забрать.