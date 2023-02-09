    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, ю-з

    768мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd71.58eur76.83

    Возвращённое не считается украденным. История с пропажей ограды на Фонтанке получила неожиданный финал

    4117
    2 комментария

    Жители Петербурга приятно удивили сотрудников «Мостотреста», вернув часть исторической ограды, которая исчезла с набережной Фонтанки после ДТП. Им собираются ответить той же любезностью.

    Как сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте» 9 февраля, секцию перильного ограждения привезли на базу организации на Индустриальном проспекте после шести часов вечера. Рабочий день уже закончился, так что на парковке пропажу принимал охранник.

    Вернувших её называют неизвестными. Сотрудники не стали пытать их вопросами, оценив, что просьбу отдать часть ограды исполнили. Заявление по факту исчезновения «Мостотрест» собирается забрать.

    Фото: Мостотрест
    ПоделитьсяПоделиться

    Есть и ещё один повод для радости — пилить ограждение не пытались. Оно несколько деформировано после ДТП, но других повреждений нет. После более тщательной оценки специалистам предстоит восстановить крепёжные элементы. Возместить затраты на ремонт рассчитывают за счёт виновника ДТП.

    «Щербинку в зубах реки» на набережной Фонтанки заметили 4 февраля. Свет на таинственное исчезновение пролили записи уличных камер. Они запомнили и аварию, жертвой которой едва не стал пешеход, и тех, кто забрал побитую машину вместе с куском ограды. В учреждении просили вернуть часть объекта культурного наследия и предупреждали: номера автомобилей известны.

    Фото: Мостотрест

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ОградаКража
    ЛАЙК13
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close