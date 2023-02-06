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    Щербинка в зубах реки. После ДТП на набережной Фонтанки вместе с машиной украли кусок исторической ограды

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    Пробел в ограждении набережной Фонтанки обнаружили в центре города. Свет на таинственное исчезновение пролили записи уличных камер.

    Как сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте» 6 февраля, об отсутствии перильного ограждения набережной Фонтанки в районе дома 12 в учреждение сообщили 4 февраля через номер 004. Очевидцы сообщали, что между гранитными тумбами натянут провод.

    Специалисты выехали на место, и информация подтвердилась. В районе «пробела» установили временное заграждение.

    Для того, чтобы объяснить его происхождение, проверили все близлежащие камеры наблюдения. И выяснилось, что около шести утра 3 февраля в указанном месте произошло ДТП: автомобиль вылетел на набережную и повредил ограду. Через три часа на место аварии прибыли «Газель» и манипулятор. Они забрали не только побитую машину, но и историческое ограждение. На камерах засветился номер автомобиля, который увез ограду.

    «Учреждение просит лиц, ответственных за ДТП и вывоз ограждения, самостоятельно связаться с любым должностным лицом «Мостотреста» и вернуть историческое перильное ограждение, являющееся частью объекта культурного наследия «Набережные и мосты реки Фонтанки»», — доносит до похитителей через «Фонтанку» пресс-служба учреждения.

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    ОградаКражаНабережная Фонтанки
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
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