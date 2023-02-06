Щербинка в зубах реки. После ДТП на набережной Фонтанки вместе с машиной украли кусок исторической ограды

Пробел в ограждении набережной Фонтанки обнаружили в центре города. Свет на таинственное исчезновение пролили записи уличных камер.
Как сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте» 6 февраля, об отсутствии перильного ограждения набережной Фонтанки в районе дома 12 в учреждение сообщили 4 февраля через номер 004. Очевидцы сообщали, что между гранитными тумбами натянут провод.
Специалисты выехали на место, и информация подтвердилась. В районе «пробела» установили временное заграждение.
Для того, чтобы объяснить его происхождение, проверили все близлежащие камеры наблюдения. И выяснилось, что около шести утра 3 февраля в указанном месте произошло ДТП: автомобиль вылетел на набережную и повредил ограду. Через три часа на место аварии прибыли «Газель» и манипулятор. Они забрали не только побитую машину, но и историческое ограждение. На камерах засветился номер автомобиля, который увез ограду.
«Учреждение просит лиц, ответственных за ДТП и вывоз ограждения, самостоятельно связаться с любым должностным лицом «Мостотреста» и вернуть историческое перильное ограждение, являющееся частью объекта культурного наследия «Набережные и мосты реки Фонтанки»», — доносит до похитителей через «Фонтанку» пресс-служба учреждения.