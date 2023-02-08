ДТП с пропавшей оградой набережной Фонтанки попало на видео. Вместе с перилами машина едва не сбила женщину

«Фонтанка.ру»
Камера видеонаблюдения поведала, что произошло в центре Петербурга перед пропажей куска исторического ограждения набережной Фонтанки. Под колеса летящей машины вместе с металлом едва не угодил и человек — спасли внимательность и реакция.
На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как на тротуаре у Пантелеймоновского моста стоит женщина, ожидая возможности перейти набережную Фонтанки по пешеходному переходу. Вдруг она что-то замечает впереди и отбегает в сторону, и в этот момент на место, где она стояла, бовом вылетает легковой автомобиль. Он сносит столб со светофором и знаками и ближайший к мосту пролет ограждения набережной — все это падает на лед реки.
Как сообщали ранее в «Мостотресте», ДТП случилось около шести утра 3 февраля, спустя три часа на место аварии приехали «ГАЗель» и манипулятор и увезли побитую машину вместе с оторванным куском исторической ограды. В учреждении обратились к тем, кто увез ограждение, с просьбой вернуть его — оно является частью объекта культурного наследия.