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    «Есть подозрение, что он ехал в нетрезвом виде». Полиция Бали разыскивает россиянина, устроившего ДТП и сбежавшего из больницы

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    В Индонезии полиция провинции Бали разыскивает 32-летнего россиянина по имени Дмитрий. Он на мотоцикле сбил местного жителя, а затем сбежал из больницы. Об этом 20 февраля сообщает местное издание ANTARA.


    Гражданин России в середине февраля на мотоцикле врезался в мопед, которым управлял местный житель. Россиянин получил перелом правой руки и ссадину на левом ухе, балиец отделался травмой правой руки и грудной клетки. Местный житель все еще находится в больнице, а россиянин сбежал из медицинского учреждения спустя несколько суток.

    «Наши сотрудники все еще разыскивают сбежавшего из больницы преступника. Вероятно, он хотел уйти от ответственности <…> Есть подозрение, что он ехал в нетрезвом виде», — рассказал представитель полиции.

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