Кадыров заявил о намерении создать ЧВК

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился планами на будущее. После завершения госслужбы он хочет основать частную военную компанию. Об этом он 19 февраля сообщил в своём телеграм-канале, акцентируя внимание на успехах ЧВК «Вагнер».



«Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию», — написал Кадыров.



«Думаю, что все получится», — добавил он.



Он отметил, что продолжает «радоваться успехам ЧВК «Вагнер» в зоне СВО», а бойцы чеченских спецподразделений «АХМАТ» «лучше всех могут сказать о положительных качествах своих соратников из ЧВК». «Вагнер» доказал эффективность и «подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК», уверен Кадыров.

