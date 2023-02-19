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    Боевые действия на Украине

    Кадыров заявил о намерении создать ЧВК

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился планами на будущее. После завершения госслужбы он хочет основать частную военную компанию. Об этом он 19 февраля сообщил в своём телеграм-канале, акцентируя внимание на успехах ЧВК «Вагнер».

    «Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию», — написал Кадыров.

    «Думаю, что все получится», — добавил он.

    Он отметил, что продолжает «радоваться успехам ЧВК «Вагнер» в зоне СВО», а бойцы чеченских спецподразделений «АХМАТ» «лучше всех могут сказать о положительных качествах своих соратников из ЧВК». «Вагнер» доказал эффективность и «подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК», уверен Кадыров.

    Ранее создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что набор заключённых из исправительных учреждений в ЧВК завершился.

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