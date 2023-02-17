Дмитрий Нагиев отказал «Муз-ТВ» в проведении некой церемонии

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался от предложения «Муз-ТВ» провести некую церемонию награждения. Он 17 февраля опубликовал в своих соцсетях видеообращение, посвященное этому.

«Я благодарю концерн МУЗ-ТВ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз — нет», — сказал Нагиев.