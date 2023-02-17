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    Дмитрий Нагиев отказал «Муз-ТВ» в проведении некой церемонии

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    12 комментариев

    Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался от предложения «Муз-ТВ» провести некую церемонию награждения. Он 17 февраля опубликовал в своих соцсетях видеообращение, посвященное этому.

    «Я благодарю концерн МУЗ-ТВ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз — нет», — сказал Нагиев.

    Соцсети

    Также он отметил, что обязательно настанет время, когда можно будет наградить «действительно лучших музыкантов». «А пока, как говорил мой дед: «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках», — такими словами Нагиев закончил свое обращение.

    Как отмечает издание Starhit, телеведущий Дмитрий Нагиев несколько раз проводил церемонию вручения телевизионной премии «Муз-ТВ» в области популярной музыки.

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    Дмитрий НагиевМуз-ТВ
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    Комментарии 12

    Гость17 Фев 2023 в 21:52
    По краю идёт физрук!
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