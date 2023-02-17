Дрифт самосвала на ЗСД попал на видео. Из отбойника его уберут только к ночи

Тяжелый грузовик влетел в отбойник на Западном скоростном диаметре Петербурга утром 17 февраля. Убирать его будут поздним вечером, для чего на магистрали могут ограничить движение. В сети же появилось видео момента ДТП.



Авария произошла в 8:22 на съезде с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении в северном направлении. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как на подъезде к съезду грузовик с самосвальным прицепом, ехавший в правом ряду, при перестроение заносит и начинает мотать по дороге: вероятно, водитель пытался выровнять машину и не задеть ехавшие рядом легковые. В итоге на развилке большегруз развернуло на 180 градусов и ударило об ограждение.