Дрифт самосвала на ЗСД попал на видео. Из отбойника его уберут только к ночи

Тяжелый грузовик влетел в отбойник на Западном скоростном диаметре Петербурга утром 17 февраля. Убирать его будут поздним вечером, для чего на магистрали могут ограничить движение. В сети же появилось видео момента ДТП.
Авария произошла в 8:22 на съезде с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении в северном направлении. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как на подъезде к съезду грузовик с самосвальным прицепом, ехавший в правом ряду, при перестроение заносит и начинает мотать по дороге: вероятно, водитель пытался выровнять машину и не задеть ехавшие рядом легковые. В итоге на развилке большегруз развернуло на 180 градусов и ударило об ограждение.
Информации о пострадавших не поступало. Разбитый грузовик с магистрали будут эвакуировать поздним вечером. В связи с этим с 23 часов 17 февраля движение по основному ходу ЗСД и съезду на набережную Екатерингофки в направлении от южной развязки с КАД к набережной Макарова могут перекрывать на короткое время, предупреждают в приложении «Ваш ЗСД».