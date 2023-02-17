Кутья на год вперед. Муниципальный госзаказ обнажил арифметику официальной скорби по погибшим в ходе боев

Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В различных регионах власти прогоняют через официальные конкурсы максимально деликатную материю — поминки по тем, кого привозят из зоны боевых действий на территории России и Украины. Помимо разграммовки кутьи и блинов в документы пробираются странные прогнозы.



В начале февраля стало известно, что администрация Увельского муниципального района Челябинской области ищет подрядчика для организации поминальных обедов после похорон лиц, «погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики». В первый раз запрос котировок сделали 31 января, выставив стартовую цену почти в миллион рублей. Спустя три часа от закупки отказались, а на следующий день всю композицию повторили еще раз, не изменив ни одной цифры. Но техзадание от этих двух несостоявшихся заходов на контракт в системе осталось, и именно оно вызвало массу вопросов.

Стоимость обеда на одного человека заказчик оценил примерно в 370 рублей и аккуратно расписал, сколько на каждого должно приходиться кутьи, блинов с медом, булочек, лапши, гуляша, гречки, каши молочной «Дружба», компота и киселя. Это само по себе не предмет интереса — чиновникам постоянно приходится переводить в скучную бухгалтерию человеческие трагедии. А вот схема взаимодействия с подрядчиком — другое дело. Контракт хотели заключить на год вперед: если возникает необходимость в проведении очередной поминальной трапезы — муниципалы отправляют заявку, если нет — то нет.

Прогнозировать число печальных поводов вроде бы странно, а с нынешней манерой правоприменения это вообще может показаться поводом для обвинения в «дискредитации». Однако в ТЗ значится: «Ориентировочное количество обслуживаемых человек за период с момента заключения контракта — 2 702 человека». Чтобы было понятно, население района составляет порядка 31 тысячи, то есть почти каждый десятый должен за год побывать на поминках — такие максимальные показатели закладывала администрация. И передумала. До конца довели дело — хотя с тем же результатом — в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области. Там чиновники проводили аукцион на «поминальный обед в отношении участников СВО на Украине, погибших при исполнении воинского долга». Стоимость — полмиллиона рублей, срок — все тот же 2023 год. Здесь администрация не стала черным по белому расписывать свои представления о количестве гостей, которых ждет на поминках. Однако в расчет максимальной цены все равно надо что-то заложить, и туда заложили 750 обедов по 666 рублей каждый (население округа — 23 тысячи человек). В составе — все та же кутья, борщ, котлета, минтай в кляре, греча, рисовая каша, блины, колбаса, сыр, хлеб, фрукты, овощи, компот, кисель, плюшка. Итоги подвели как раз 17 февраля — на аукцион никто не заявился.

Но плановые контракты на поминальные обеды не единственный путь. В той же Кемеровской области МУП «Ритуал» из города Междуреченск проводит срочные закупки у единственного поставщика; они бросаются в глаза, потому что в титулы вынесены полные ФИО покойных. Беглый поиск по официальным сообщениям не оставляет сомнений в том, где они были добровольцами и где они погибли. В группе «Ритуала» под постами о погибших предприятие благодарят за организацию похорон. Судя по всему, такой индивидуальный подход действительно гарантирует более достойное прощание. Последний поминальный обед (протокол опубликован 14 февраля) по двоим погибшим обошелся в 200 тысяч рублей. До этого уроженца Междуреченска, который, согласно официальным сообщениям, погиб 7 января, поминали за 330 тысяч, еще одного (погиб в октябре) — за 233 тысячи. Стоимость таких контрактов МУП «Ритуал» начинается от 116 тысяч, в системе госзакупок их просматривается немного.

Подобные контракты есть и в других регионах, они не так явно выделяются на портале, но найти несложно. Администрация Ханкайского муниципального округа в Приморском крае заказала поминальный обед по погибшему 3 октября земляку за 88 тысяч рублей. И техзадание показывает, что масштаб траурных мероприятий может колебаться: в данном случае речь идет о 90 гостях, и это не прогнозы на год вперед, а число человек на одном конкретном обеде. Еще одни поминки — на 80 порций — там же обошлись в 56 тысяч, на 100 гостей — в 70 тысяч.

Это позволяет вернуться к неясно как сформированному прогнозу челябинских чиновников насчет 2 702 гостей за год. Число имеет не так много делителей без остатка, всего 8. Если отбросить явно неправдоподобные значения, то можно предположить, что власти рассчитывали либо на 7 поминок по 386 человек, либо на 14 — по 193. Но вряд ли кто-то берет исключительно средние значения. Скорее, есть какая-то градация по размаху мероприятий либо бюрократическая привязка к нормативам и демографическим показателям. В самой администрации района сначала поинтересовались, зачем сейчас поднимать эту тему, если торги все равно отменили, а затем отказались раскрывать формулу расчета без официального запроса. Он направлен.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»