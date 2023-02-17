Харза нашла ценный пакет, потерянный в снегу сотрудником «Земли леопарда»

Харза (она же уссурийская куница) спасла сотрудников «Земли леопарда» от финансовых потерь. Об этом сообщает заповедник 17 февраля в своём телеграм-канале.



Несколько месяцев назад сотрудник отдела науки потерял пакетик с SD-картами в снегу во время установки фотоловушек в тайге. С тех пор здесь были медведи, мыши, птицы, но никто из них не обращал внимания на странный предмет. Недавно сотрудник вернулся сюда для проверки фотоловушек и нашёл пакет вместе с содержимым. Что произошло, показала соседняя камера. Какое-то время назад любопытная харза заметила в снегу что-то интересное (это и был пакет с картами) и позвала товарища поиграть с ним. Они немного побегали, перетаскивая находку, а потом им стало скучно, и они бросили её тут же.

