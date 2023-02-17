Харза нашла ценный пакет, потерянный в снегу сотрудником «Земли леопарда»

Харза (она же уссурийская куница) спасла сотрудников «Земли леопарда» от финансовых потерь. Об этом сообщает заповедник 17 февраля в своём телеграм-канале.
Несколько месяцев назад сотрудник отдела науки потерял пакетик с SD-картами в снегу во время установки фотоловушек в тайге. С тех пор здесь были медведи, мыши, птицы, но никто из них не обращал внимания на странный предмет. Недавно сотрудник вернулся сюда для проверки фотоловушек и нашёл пакет вместе с содержимым. Что произошло, показала соседняя камера. Какое-то время назад любопытная харза заметила в снегу что-то интересное (это и был пакет с картами) и позвала товарища поиграть с ним. Они немного побегали, перетаскивая находку, а потом им стало скучно, и они бросили её тут же.
«Благодаря этому удивительному стечению обстоятельств, как шутят сотрудники отдела науки, харза сама того не желая предотвратила финансовые потери того, кто каждый день стоит на страже безопасности диких обителей нацпарка», — отмечается в сообщении.