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    Харза нашла ценный пакет, потерянный в снегу сотрудником «Земли леопарда»

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    12 комментариев
    Фото: «Земля леопарда»
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    Харза (она же уссурийская куница) спасла сотрудников «Земли леопарда» от финансовых потерь. Об этом сообщает заповедник 17 февраля в своём телеграм-канале.

    Несколько месяцев назад сотрудник отдела науки потерял пакетик с SD-картами в снегу во время установки фотоловушек в тайге. С тех пор здесь были медведи, мыши, птицы, но никто из них не обращал внимания на странный предмет. Недавно сотрудник вернулся сюда для проверки фотоловушек и нашёл пакет вместе с содержимым. Что произошло, показала соседняя камера. Какое-то время назад любопытная харза заметила в снегу что-то интересное (это и был пакет с картами) и позвала товарища поиграть с ним. Они немного побегали, перетаскивая находку, а потом им стало скучно, и они бросили её тут же.

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    «Благодаря этому удивительному стечению обстоятельств, как шутят сотрудники отдела науки, харза сама того не желая предотвратила финансовые потери того, кто каждый день стоит на страже безопасности диких обителей нацпарка», — отмечается в сообщении.

    Фото: «Земля леопарда»

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