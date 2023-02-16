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    В Петербурге Росгвардия гналась за манипулятором, у которого слишком длинная «рука»

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    Сотрудники Росгвардии помогли задержать водителя манипулятора, который случайно оборвал провода. Об этом 16 февраля рассказали в пресс-службе главного управления.

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    Инцидент произошел около 16:40 накануне на Новочеркасском проспекте. Патрульный отряд вневедомственной охраны Красногвардейского района заметил, как манипулятор с бытовкой в прицепе зацепил стрелой линию электропередач. В итоге провода оборвались.

    «Водитель попытался скрыться, но был задержан и в дальнейшем передан полиции. До приезда аварийной службы сотрудники Росгвардии оцепили место происшествия и перекрывали полосу движения автотранспорта для обеспечения безопасности водителей», — говорится в сообщении ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

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