В Петербурге Росгвардия гналась за манипулятором, у которого слишком длинная «рука»

Сотрудники Росгвардии помогли задержать водителя манипулятора, который случайно оборвал провода. Об этом 16 февраля рассказали в пресс-службе главного управления.
Инцидент произошел около 16:40 накануне на Новочеркасском проспекте. Патрульный отряд вневедомственной охраны Красногвардейского района заметил, как манипулятор с бытовкой в прицепе зацепил стрелой линию электропередач. В итоге провода оборвались.
«Водитель попытался скрыться, но был задержан и в дальнейшем передан полиции. До приезда аварийной службы сотрудники Росгвардии оцепили место происшествия и перекрывали полосу движения автотранспорта для обеспечения безопасности водителей», — говорится в сообщении ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.